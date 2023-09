F1 GP Singapore 2023, incidente di Sergeant rovina gara di Leclerc: safety car e poi traffico in pit lane

Primi colpi di scena nel GP di Singapore, dove un lungo di Sargeant ha costretto la direzione di gara a far entrare in pista la safety car al 20°giro. Scelte obbligate per la Ferrari, che aveva Carlos Sainz e Charles Leclerc nelle prime due posizioni in quel momento: richiamare entrambi ai box. Il pilota spagnolo riesce a mantenere la prima piazza davanti a Verstappen che per evidenti motivi ha scelto di non fermarsi, mentre è stato sfortunato Leclerc. Il monegasco ha trovato traffico in uscita dalla pit-lane ed è stato sopravanzato sia da Russell che da Norris. Quando siamo al 22°giro Sainz guida davanti a Verstappen, Russell, Perez, Norris, Leclerc e Hamilton. Ma le due Red Bull non si sono fermate.