Coppa Davis 2023, Djokovic: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Grato del sostegno del pubblico spagnolo”

“Abbiamo parlato come squadra e, visto che matematicamente eravamo già qualificati per la fase finale a Malaga, abbiamo pensato che non fosse necessario che giocassi in singolare. Volevo giocare il doppio, anche se eravamo 2-0. È la migliore formazione che possiamo schierare in vista delle Finals Malaga. Io e Nikola giochiamo poco, io in generale non gioco il doppio e l’allenamento è diverso da una partita ufficiale”. Così Novak Djokovic ha commentato la scelta di scendere in campo ieri nel doppio a punteggio già definito nonostante le tante fatiche degli ultimi tempi. “Non mi piace perdere, non importa se singolo o doppio. Le mie sensazioni non sono delle migliori in questo momento, ma sono felice che abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo, che era qualificarci per il Malaga, quindi è fantastico”, ha spiegato Novak Djokovic in conferenza stampa.

“L’accoglienza del pubblico è stata incredibile, soprattutto per la partita di doppio. Non ci aspettavamo che ci fossero così tante persone fino alla fine del match. Nel primo set era tutto pieno. Grazie mille a tutti gli spagnoli per essere venuti oggi senza che giocasse nessun tennista spagnolo. Ci hanno fatto sentire a casa. Sono molto grato e spero che potremo avere sostegno a Malaga“, ha aggiunto l’ultimo vincitore degli US Open. “L’esperienza è stata incredibile. Il mio obiettivo era aiutare la squadra e l’ho fatto con un punto”.