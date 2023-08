Calciomercato, Inter: accordo con il Bayern Monaco per Pavard

Tutto fatto: Benjamin Pavard vestirà la maglia dell’Inter. Infatti, la società nerazzurra ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento del laterale francese a titolo definitivo per 30 milioni + 2 di bonus. Il nazionale francese, che aveva manifestato la sua volontà di trasferirsi in Italia, sarà dunque accontentato, ma i bavaresi aspettano di chiudere per il sostituto, che sarà Lutsharel Geertruida del Feyenoord, prima di dare il via libera definitivo all’affare e al suo viaggio a Milano, propedeutico alle visite mediche di rito e all’ufficialità.

Questione di poco dunque e Pavard potrà partire in direzione Milano, dove sosterrà le visite mediche per poi apporre la firma al nuovo contratto che lo legherà all’Inter. Si tratta al momento dell’operazione di mercato più costosa dell’intera Serie A in questa sessione estiva, in attesa del trasferimento di Gabri Veiga al Napoli che dovrebbe battere questo record (30+6 le cifre).