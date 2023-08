Siena, il Tar del Lazio blocca l’ammissione all’Eccellenza

Colpo di scena per il Siena Calcio: il Tar del Lazio, con decreto urgente della sezione prima Ter, ha accolto il ricorso dell’Acr Siena e bloccato così tutte le decisioni prese dal Coni, dalla Covisoc e dalla Figc in merito all’ammissione della società bianconera al campionato di serie C 2023/2024. Un atto questo che può fermare anche la già complicata gestazione della nuova realtà sportiva visto anche che è stata accolta la richiesta di sospendere la procedura di individuazione del soggetto a cui attribuire il titolo sportivo e l’eventuale ammissione al Campionato regionale di Eccellenza. Non solo: possibile che, in attesa di una decisione finale, siano momentaneamente stoppati anche i campionati di C e di D. Il tribunale amministrativo ha inoltre rimandato la trattazione collegiale all’udienza fissata per il 26 settembre.