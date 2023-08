Italia, Ventura sul caso Mancini: “Data una brutta immagine”

Dopo l’inaspettato addio di Roberto Mancini, la Nazionale Italiana di calcio si appresta ad iniziare un nuovo corso sotto la guida di Luciano Spalletti. Il tecnico attualmente campione d’Italia in carica debutterà sulla panchina azzurra il 9 settembre a Skopje contro la Macedonia del Nord, in una gara già fondamentale per la qualificazione a Euro 2024. Tra i colleghi che hanno approvato la scelta della Federazione di affidarsi al tecnico ex Roma e Napoli c’è anche Gian Piero Ventura, che sulla panchina della nazionale ci è stato ma con poca fortuna.

Ventura è legato a Spalletti anche perché lo ha allenato all’Entella e allo Spezia tra il 1985 e 1986. Ai microfoni di Radio CRC ha dichiarato: “Luciano è un amico verso cui provo un affetto incondizionato. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo con il cuore in mano, gli ho anche mandato un messaggio, poi ci sarà occasione per parlare, so che quando uno comincia è cercato da tutti“. L’ex tecnico del Torino ha poi proseguito: “È una nomina meritata, Spalletti l’anno scorso è stato straordinario e la Nazionale potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una carriera importante“.

Non manca poi una frecciata al dimissionario Mancini e alla Federazione per come ha gestito gli ultimi mesi dell’era del ct campione d’Europa nel 2021: “Credo che non sia stata data una bella immagine per tutto quello che è successo, ma è difficile entrare dentro alle cose, si rischia di dire delle sciocchezze. Sicuramente è una cosa che si sarebbe potuta evitare“.