Barcellona, passi avanti per Cancelo: prossime 48 ore decisive

La trattativa tra Barcellona e Manchester City per Joao Cancelo avanza, e le prossime 48 ore potrebbero rivelarsi decisive per la chiusura dell’affare. Stando a quanto riporta il portale iberico SPORT infatti, i primi contatti tra la società blaugrana e l’agente del portoghese Jorge Mendes sono stati molto positivi, con la palla che ora passa ai Citizens. I freschi campioni d’Europa potrebbero convincersi ad accettare anche l’uscita in prestito del terzino, stessa formula con cui a gennaio era passato al Bayern Monaco.

Rimane ancora da trovare l’intesa tra le due società sul prezzo, sia del prestito che della cifra del diritto di riscatto, ma i dialoghi tra le parti proseguono. In più il classe ’94 avrebbe messo in stand-by l’opzione Arabia Saudita per sposare la causa blaugrana, che sembra essere l’unica destinazione possibile anche per il Manchester City, che da tempo ormai ha messo il giocatore fuori dal suo progetto tecnico. Ore calde dunque, con Cancelo che potrebbe tornare a giocare in Liga dopo oltre 6 anni, quando aveva militato per 3 stagioni nel Valencia.