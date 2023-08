Lazio, accordo con Aeroitalia: la compagnia sarà Airline Sponsor e Global Partner

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato la nuova partnership per la stagione sportiva 2023-2024 con la compagnia aerea Aeroitalia. “Aeroitalia affiancherà il club biancoceleste in qualità di Airline Sponsor and Global Partner ospitando sui propri aeromobili giocatori, staff tecnico e dirigenti in occasione delle trasferte in programma nelle prossime competizioni del campionato italiano di Serie A, Coppa Italia e Champions League, a partire dalla trasferta di Torino, Juventus-Lazio – si legge – Aeroitalia accompagnerà i giocatori anche in campo, comparendo come sponsor di manica sulle divise da gara della prima squadra. “Siamo contenti di annunciare questa partnership – dichiara Marc Bourgade, Presidente di Aeroitalia –. La collaborazione non è soltanto funzionale a sinergie reciproche tra le due Società, ma un vero e proprio motivo di orgoglio per noi, legare il nostro brand a quello di una società importante e storica del panorama calcistico italiano“.

“Accolgo con grande piacere l’ingresso di una compagnia italiana come Aeroitalia, in grande espansione in un settore competitivo come quello del trasporto aereo, come sponsor della S.S. Lazio. Sono certo – conclude il Presidente – che la partnership darà la possibilità ad entrambe le aziende di sviluppare progetti interessanti e di reciproca soddisfazione” ha dichiarato Lotito.