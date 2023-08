Lecce, il Via del Mare torna a capienza piena per la Serie A

In vista dell’esordio stagionale in Serie A, il Lecce ha annunciato con una nota sul proprio sito ufficiale che lo Stadio Via del Mare tornerà ad avere la capienza piena, già a partire dalla prima gara contro la Lazio. “L’U.S. Lecce comunica che a partire dalla gara Lecce-Lazio in programma domenica 20 agosto alle ore 20.45, lo stadio comunale Ettore Giardiniero Via del Mare di Lecce tornerà ad essere utilizzato a capienza piena, dopo il completamento degli interventi di rinforzo strutturale della Tribuna Est Superiore e del relativo iter autorizzatorio. Nella giornata di giovedì 17 agosto infatti la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha espresso parere favorevole per l’utilizzo dell’impianto per una capienza massima di n. 31.461 posti“.

La nota prosegue: “Si desidera anche rivolgere un sentito ringraziamento alle competenti Autorità e agli organismi coinvolti, per la disponibilità e collaborazione prestata alla società giallorossa, impegnata nella realizzazione di importanti lavori di natura straordinaria che consentiranno una maggiore partecipazione di spettatori agli eventi calcistici“.

Infine un commento sulla viabilità: “In considerazione dell’elevato afflusso di pubblico alla gara Lecce-Lazio e dei possibili rallentamenti dovuti all’intenso traffico veicolare su tutta la rete stradale derivante dalle massicce presenze turistiche sul territorio, si ritiene assolutamente necessario rivolgere un invito alla tifoseria auspicando la collaborazione di tutti al fine di prevenire possibili disagi e poter godere al meglio dello spettacolo sportivo“.