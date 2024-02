Barcellona: obiettivo Leao per il calciomercato estivo

Visti i problemi economici il Barcellona è al lavoro per trovare nuove risorse da destinare al mercato e secondo quanto riporta Sport, dalla cessione dei Barça Studios potrebbero arrivare circa 200 milioni di euro. Il presidente Joan Laporta ritiene che ci sia bisogno di una seconda rivoluzione per tornare agli antichi fasti, continuando a puntare sul vivaio ma ingaggiando anche dei top player. Due i ruoli a cui si guarda maggiormente: un centrocampista difensivo (piace molto Onana dell’Everton) e un attaccante esterno. La pista che portava a Leroy Sanè si è raffreddata visto che il giocatore è vicino al rinnovo col Bayern, e allora il mirino si sposta su Rafael Leao, già sondato in passato.

Il portoghese viene visto come un giocatore che può fare davvero la differenza, sia con la sua velocità che con i gol, e dopo Francia e Italia sarebbe aperto a una nuova esperienza in Premier o in Liga. Leao è sotto contratto col Milan fino al 2028 e ha una clausola da 150 milioni, ma i rossoneri potrebbero essere disponibili a trattare. Il Barcellona deve però prima risolvere anche la grana dell’allenatore, ruolo nel quale Laporta vorrebbe un tecnico che ha già vinto la Champions e il nome nuovo all’orizzonte è quello di Thomas Tuchel, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco a giugno.