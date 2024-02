Salto con gli sci: Bresadola, Insa, Campregher e Cecon verso la tappa di Coppa del Mondo a Sapporo

La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si sposta in Giappone a Sapporo, dove sono in programma due prove individuali sull’Hs134, con il primo turno di qualificazione previsto per venerdì 16 febbraio alle ore 8.00 italiane, le 16.00 locali. La tappa di Lake Placid appena conclusa ha permesso alla squadra guidata dal direttore tecnico Ivo Pertile di fare il pieno di soddisfazioni, con il quinto posto di Giovanni Bresadola ed Alex Insam nella SuperTeam che ha seguito di poche ore la prova individuale che li ha visti rispettivamente ottavo e undicesimo. A Sapporo sarà proposto nuovamente in gara il quartetto già presente negli Stati Uniti, con Andrea Campregher e Francesco Cecon a completare la squadra azzurra, con loro i tecnici Jakub Jiroutek e Michael Lunardi ed il fisioterapista Mikal Sipek.

Sessione di allenamenti a Tarvisio invece per il settore femminile che fino a giovedì 15 febbraio sarà al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti, alla luce della cancellazione della tappa di Rasnov, in Romania. Il dt Pertile ha convocato Annika Sieff, Martina Ambrosi e le sorelle Lara e Jessica Malsiner.