Individuale femminile Nove Mesto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon

A che ora e come seguire l’individuale femminile di Nove Mesto, gara sulla distanza dei 15 km valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vysočina Arena. Torna in scena Lisa Vittozzi, reduce dalla medaglia d’argento conquistata nell’inseguimento. Insieme a lei ci sono altre tre azzurre: Dorothea Wierer, Samuela Comola e Rebecca Passler. L’atleta più in forma è la francese Julia Simon, autentica dominatrice della manifestazione iridata fino a questa fase. Pericolosissime anche le connazionali Justine Braisaz-Bouchet e Lou Jeanmonnot. Lotteranno per un posizionamento sul podio anche le sorelle svedesi Elvira e Hanna Oeberg, le norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold, Juni Arnekleiv e Marit Ishol Skogan, le tedesche Vanessa Voigt e Franziska Preuss e l’elvetica Lena Haecki-Gross. Decisamente più indietreggiate nei pronostici la slovena Annamarija Lampic, la lettone Baiba Bendika e la ceca Marketa Davidova, che proverà a regalare una gioia al pubblico di casa.

INDIVIDUALE FEMMINILE NOVE MESTO IN DIRETTA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

L’individuale femminile di Nove Mesto è in programma nella giornata di oggi (martedì 13 febbraio), con inizio fissato alle ore 17.10. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sesta gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.