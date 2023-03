Viareggio Cup 2023, Girone 8: Imolese e Recife riaprono il discorso qualificazione

Diventa decisamente interessante la situazione nel Girone 8 della Viareggio Cup dove, dopo due turni, tutte e quattro le squadre sono a quota 3 punti. Nel pomeriggio odierno sono arrivati due successi fondamentali da parte dell’Imolese, per 3-1 ai danni dei nigeriani del Ladegbuwa, e dello Sport Recife per 3-1 sulla Rappresentativa Serie D. Tutto ancora in bilico, quindi, verso l’ultimo turno di questa fase a gironi.

LADEGBUWA – IMOLESE 1-3

La squadra italiana non poteva sbagliare e non lo ha fatto, riuscendo a rimontare una partita che non era iniziata nel migliore dei modi. Il primo tempo è stato infatti ben controllato dai giovani nigeriani, che sono poi riusciti a sbloccare il risultato proprio sul finire di frazione con la rete di Godwun. Al ritorno in campo dopo l’intervallo, però, l’Imolese si presentava con un altro piglio e trovava dopo pochi minuti il gol del pareggio con Cesari. Al 65° un’uscita avventata di Cornelius regala un rigore che Gospodinov non sbaglia ed infine arriva anche il tris di Spatari che chiude i conti.

RAPPRESENTATIVA SERIE D – SPORT RECIFE 1-3

Gara quasi a senso unico, con i brasiliani che tengono il pallino del gioco sin dalle prime battute della gara. Il vantaggio arriva al minuto 24′ con Matheus Henrique. Match che si innervosisce a metà frazione, con diversi cartellini da una parte e dall’altra. Il secondo tempo si riapre con la seconda marcatura brasiliana, firmata da Thiago. Prova Cupani a riaprire la gara al minuto 77′, ma il punto esclamativo lo mete nuovamente il Recife, all’ultima azione della gara, con il gol di Marcelo Henrique, che porta il risultato sul definitivo 1-3.