F1, ufficiale: ex Ferrari David Sanchez approda in McLaren dal 2024

La McLaren annuncia una vera e propria rivoluzione. La scuderia inglese, infatti, ha reso noto l’addio di James Key, fino a ora direttore tecnico, e verrà rimpiazzato da tre figure che si spartiranno le macro aree. Nel dettaglio, Peter Prodromou sarà il direttore tecnico dell’aerodinamica, Neil Houldey il direttore tecnico ingegneria e design mentre David Sanchez, che da pochi giorni ha lasciato la Ferrari, dopo il funesto Gran Premio del Bahrain, sarà direttore tecnico Car Concept and Performance. Le nomine sono valide, stando al regolamento F1, dal 2024.

Soddisfatto il team principal Andrea Stella: “Guardando al futuro, sono determinato e pienamente concentrato a riportare la McLaren in testa alla classifica. Da quando ho assunto il ruolo di team principal mi è stato affidato il mandato di adottare un approccio strategico per garantire che la squadra sia impostata sul lungo termine e che abbia una base su cui costruire. Questa nuova struttura garantisce chiarezza ed efficacia all’interno del reparto tecnico del team e ci mette in una buona posizione per massimizzare le prestazioni, anche ottimizzando i nuovi aggiornamenti dell’infrastruttura in arrivo nel 2023”.