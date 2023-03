Viareggio Cup 2023, Girone 8: il Ladegbuwa abbandona il campo nel finale, agli ottavi Rappresentativa Serie D e il Recife

Succede di tutto nell’ultima giornata della fase a gironi per quanto concerne il Gruppo 8 della Viareggio Cup 2023. Alla fine conquistano gli ottavi di finale la Rappresentativa Serie D con 6 punti e lo Sport Recife con 4. I sudamericani superano il turno grazie alla differenza reti ai danni della sfortunata Imolese, raggiunta al settimo minuto di recupero.

Rappresentativa Serie D-Ladegbuwa 3-0

Partita ben gestita dalla formazione di Giannichedda, che sblocca il risultato al 23° con un colpo di testa di Opoola e raddoppia con lo stesso protagonista un quarto d’ora più tardi. Il Ladegbuwa, chiamato ad una disperata rimonta, pur mettendoci voglia e determinazione, non riesce mai a rendersi pericoloso e al minuto 87, dopo essere rimasto in dieci uomini, subisce la terza rete su una punizione di Giacchino. Poi succede di tutto: una smanacciata di Emmanuel merita il rosso. Nigeriani in dieci ma iniziano le proteste, gente dello staff entra in campo per protestare e alla fine la compagine nigeriana abbandona incredibilmente il terreno di gioco al minuto 85. L’arbitro non può fare altro che fischiare la fine con 5 minuti di anticipo.

Sport Recife-Imolese 1-1

Clamorosa beffa per l’Imolese, alla quale serviva una vittoria per superare la fase a gironi. Dopo una partita ben gestita, ma in cui i sudamericani sono stati bravi a chiudere gli spazi, finalmente gli emiliani andavano in vantaggio con Zannoni che segnava in mischia a pochi minuti dalla fine. Poi, nel settimo degli otto minuti di recupero assegnati, arrivava il pareggio del Recife con Duarte e la qualificazione agli ottavi per la formazione brasiliana.