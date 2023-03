Ciclismo, Settimana Coppi e Bartali 2023: calendario, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2023, di scena in Emilia Romagna con cinque tappe dal 21 al 25 marzo prossimi. Tanta attesa per l’appuntamento intitolato alle due leggende del ciclismo italiano, con diversi corridori che utilizzeranno queste giornate di gara in preparazione alla stagione delle Classiche che sta entrando sempre più nel vivo. Ancora da ufficializzare la start list completa, ma tra i grandi nomi italiani dovrebbero essere della contesa sia Elia Viviani che Domenico Pozzovivo.

Il calendario della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2023

Prima tappa, martedì 21 marzo: Riccione-Riccione, 161,8 km

Partenza: 11:40 Arrivo: 16:15 circa

Seconda tappa, mercoledì 22 marzo: Riccione-Longiano, 172,5 km

Partenza: 11:40 Arrivo: 16:15 circa

Terza tappa, giovedì 23 marzo: Forlì-Forlì, 139,7 km

Partenza: 12:05 Arrivo: 15:45 circa

Quarta tappa, venerdì 24 marzo: Fiorano Modenese-Fiorano Modenese 168,6 km

Partenza: 11:35 Arrivo: 16:00 circa

Quinta tappa, sabato 25 marzo: Carpi-Carpi (cronometro individuale), 18,6 km

Prima partenza: 12:30 Ultima partenza: 15:30 circa

TV E STREAMING – Al momento non ci sono notizie sulla diretta tv per quanto riguarda RaiSport, ma ad ogni modo la diretta streaming dovrebbe essere garantita da RaiPlay per poi avere passaggi in differita durante la serata su RaiSport. Sportface vi racconterà la corsa giorno dopo giorno con classifiche, news e molto altro.