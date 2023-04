Regolamento Torino-Bologna, Torneo di Viareggio 2023: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Torino-Bologna, seconda semifinale del Torneo di Viareggio 2023. Una delle competizioni più importanti a livello giovanile entra nelle fase conclusive, con le semifinali: a questo punto della manifestazione ogni passo falso può essere fatale. La formazione granata, dopo la vittoria contro la Rappresentativa Serie D, va a caccia del pass per la finale, ma non dovrà sottovalutare gli emiliani, reduci dal successo sull’Empoli. In caso di parità, non si disputeranno i tempi supplementari per delineare la qualificata, ma si procederà direttamente con i calci di rigore.

TABELLONE SEMIFINALI

PROGRAMMA SEMIFINALI

QUALIFICATE SEMIFINALI

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO

IL REGOLAMENTO DEL TORNEO

IL CALENDARIO DEL TORNEO

L’ALBO D’ORO DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO