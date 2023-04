Bayern Monaco-Borussia Dortmund oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Bundesliga 2022/2023

Bayern Monaco-Borussia Dortmund sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match. Il Klassiker arriva subito dopo la sosta nazionali e mette in palio più di semplici tre punti. Le due squadre sono infatti le prime due della classe, divise da un solo punto, e questa sfida rischia di pesare in maniera significativa nell’economia del titolo. Come se non bastasse, si tratterà della prima partita della gestione Tuchel, subentrato al posto di Nagelsmann. Calcio d’inizio oggi, sabato 1 aprile, alle ore 18:30. Appuntamento su Sky Sport Football in tv e su SkyGo e NOW in streaming.