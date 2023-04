Highlights Sinner-Alcaraz 6-7(4) 6-4 6-2, semifinale Masters 1000 Miami 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 18

Gli highlights della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, seconda semifinale del Masters 1000 di Miami 2023. L’azzurro a distanza di due anni è di nuovo in finale nel torneo in corso di svolgimento in Florida, ma soprattutto si prende il lusso di vincere un’altra straordinaria sfida contro Carlos Alcaraz in tre set. Finisce 6-7(4) 6-4 6-2 dopo più di tre ore di gioco in favore del tennista italiano, che affronterà in finale Daniil Medvedev.

NUOVO RANKING E MONTEPREMI

LA CRONACA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI