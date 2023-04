Viareggio Cup 2023, il Sassuolo concede il bis: Torino piegato 2-1 per il trionfo neroverde

Il Sassuolo trionfa nella Viareggio Cup 2023. La formazione neroverde supera 2-1 il Torino nella finale della prestigiosa competizione giovanile grazie alle reti realizzate da Francesco Corradini e Luca Baldari e porta a casa il trofeo per il secondo anno consecutivo, bissando il successo conquistato nel 2022. Niente da fare per i granata, ai quali non basta il gol di Alexandru Capac.

Dopo un’iniziale fase di studio tra le due squadre, la compagine neroverde prova a farsi vedere dalle parti di Servalli lasciando partire dei cross non particolarmente insidiosi. I ragazzi di Antonino Asta cominciano a spingere in maniera convincente, ma a passare in vantaggio sono gli emiliani grazie alla rete messa a referto da Francesco Corradini, bravo a sfruttare uno scontro tra Servalli e Makadji sugli sviluppi di corner. La riposta dei granata è immediata, tant’è che al 27′ ci pensa Alexandru Capac a firmare il gol del pareggio con il tap-in vincente sulla respinta di Theiner. Nel finale di primo tempo i neroverdi vanno vicini al sorpasso, ma si va a riposo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa entrambi gli allenatori decidono di inserire forze fresche effettuando delle sostituzioni. Il Sassuolo appare ancora una volta la squadra maggiormente propositiva in fase offensiva, tanto da creare qualche affanno alla retroguardia avversaria. Il Torino, dal suo canto, prova difendersi per poi ripartire in contropiede ma questa strategia non porta i frutti sperati. Al 76′, infatti, Luca Baldari riporta in vantaggio gli emiliani segnando un gol di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nel finale i piemontesi tentano il tutto per tutto per acciuffare il pareggio, ma il Sassuolo chiude ogni spazio e conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo.