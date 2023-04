Tabellino Sassuolo-Torino 2-1, gol e marcatori finale Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Sassuolo-Torino, match valevole per la finale della Viareggio Cup 2023, in cui la formazione neroverde si è imposta sulla squadra granata mediante il punteggio di 2-1 grazie alle reti siglate da da Francesco Corradini e Luca Baldari; inutile la marcatura granata del momentaneo pareggio messa a referto da Alexandru Capac. Per la compagine emiliana si tratta del secondo successo consecutivo nella manifestazione giovanile per club. Ecco il tabellino della partita con tutte le informazioni necessarie.

LA CRONACA

IL TABELLINO

Sassuolo-Torino 2-1 (22′ Corradini, 27′ Capac, 76′ Baldari)

SASSUOLO (4-3-3): Theiner; Cinquegrano, Corradini, Loeffen, Foresta; Lolli (28′ st Rigo), Ajayi (8′ st Caragea), Baldari (41′ st Akach); Parlato (28′ st Rovatti), Mata, Loporcaro (8′ Piantedosi).

A disposizione: Zouaghi, Scacchetti, Henriksen, Petrosino, Okojie, Knezovic, Sandro, Fontana, Deri, Railian.

Allenatore: Pedone.

TORINO (4-2-3-1): Servalli; Rettore, Gallea, Makadji, Gaj; De Marco (1′ st Barzago), Azizi (39′ st Marchioro); Ceica (1′ st Dalla Vecchia), Vaiarelli (14′ st Iacovoni), Capac (34′ st Giovannini); Corona (14′ st Perciun).

A disposizione: Brezzo, Ceschin, Gabellini, Maset, Roszak.

Allenatore: Asta.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

RETI: 22′ Corradini, 27′ Capac, 76′ Baldari

AMMONITI: Gallea.

RECUPERO: 1′, 5′.

NOTE: Pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in buone condizioni.