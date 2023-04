Liga, doppio esonero: Espanyol e Valladolid cambiano allenatore

Doppio esonero in queste ore per quanto riguarda le squadre della Liga spagnola. La corsa per la salvezza si fa sempre più serrata verso il finale di stagione e a pagarne le conseguenze stavolta sono gli allenatori di Espanyol e Valladolid che sono entrambe invischiate nei bassifondi della classifica. Per quanto riguarda i catalani, la quarta sconfitta consecutiva nel derby contro il Girona ha portato la società all’esonero di Diego Martinez. L’Espanyol si trova al terzultimo posto a pari punti con l’Almeria.

Un solo punto sopra all’Espanyol c’è il Valladolid, reduce dal 6-0 in casa del Real Madrid. Una goleada, seppur contro un avversario proibitivo, che ha indotto la dirigenza all’esonero di Jose ‘Pacheta’ Rojo per cercare di dare una scossa alla squadra che annovera tra i proprietari anche il “Fenomeno” Ronaldo. Con questi due esoneri sono ben undici gli allenatori allontanati in questa stagione dalle panchine della Liga.