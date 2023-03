Viareggio Cup 2023, poker della Rappresentativa Serie D. Il Ladegbuwa sorprende lo Sport Recife

La Rappresentativa Serie D travolge 4-0 l’Imolese nel match valevole per la prima giornata del girone 8 della Viareggio Cup 2023 grazie alle reti messe a referto da Gianni Barbera, Alessio Castellini, Mattia Cupani e Matteo Bonetti. Conquistano i loro primi tre punti nella competizione anche i nigeriani del Ladegbuwa, che si impongono sulla compagine brasiliana dello Sport Recife mediante il punteggio di 2-1. Gli africani dominano la prima frazione di gara realizzando due marcature e a nulla serve il gol siglato a pochi minuti dalla fine dai sudamericani.

TUTTI I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO

IL REGOLAMENTO DEL TORNEO

IL CALENDARIO DEL TORNEO

L’ALBO D’ORO DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO

RAPPRESENTATIVA SERIE D-IMOLESE

La Rappresentativa Serie D si rende protagonista di un buon avvio di partita con le conclusioni di Barbera e Bonetti, che però risultano imprecise. Il gol è soltanto una questione di tempo, infatti, al 14′ Gianni Barbera riceve da Carnevale e con il destro infila la sfera nell’angolino. La formazione emiliana tenta una reazione, ma al 26′ subisce la rete del raddoppio di capitan Alessio Castellini, bravo a trovare la deviazione vincente sugli sviluppi di un calcio di punizione. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per l’Imolese, che i biancazzurri calano il tris al 30′ con l’inzuccata di Mattia Cupani sul cross da corner. Si va a riposo sul parziale di 3-0.

Nella ripresa mister Mezzette effettua diversi cambi per la sua Imolese, tentando di dare una scossa, ma i risultati sono piuttosto deludenti dato che non riescono ad andare oltre delle velleitarie conclusioni. La Rappresentativa Serie D, dal suo canto, si limita ad amministrare il confortante vantaggio e a provare qualche contropiede come al 75′, quando Matteo Bonetti riceve da Traini ed infila alle spalle del portiere. A questo punto le due squadre attendono soltanto il triplice fischio, che sancisce la vittoria per 4-0 dei biancazzurri.