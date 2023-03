Viareggio Cup 2023, Bologna ok: 4-0 all’Atromitos

Tutto facile per il Bologna che si impone per 4-0 contro l’Atromitos e inaugura al meglio la sua fase a gironi. Primi tre punti per i rossoblù che si sbarazzano dell’avversario forse più temibile ai fini del primo posto. Al 30′ Mazia apre le marcature, seguito dal rigore di Busato ad inizio ripresa. La rete del raddoppio è il contraccolpo definitivo per i greci che faticano a reagire. Al 65′ Mazia realizza la doppietta, prima del poker definitivo di Olivierio.

Il Mavlon spazza via lo Jovenes Promesas mediante il netto punteggio di 3-0 nel match valevole per la prima giornata del girone 7 della Viareggio Cup 2023. Primo tempo decisamente dominato dalla compagine nigeriana, che sblocca la gara dopo appena quindici minuti, mentre nel finale mette a referto un uno-due devastante che le consente di andare a riposo sul 3-0. Nella ripresa è ordinaria amministrazione da parte della squadra africana, mentre gli spagnoli fanno molta fatica a creare pericoli nella metà campo avversaria. Un risultato molto importante, che consente al Mavlon di balzare in vetta al proprio raggruppamento insieme al Bologna, club contro il quale andrà a caccia dei tre punti così da qualificarsi agli ottavi di finale come prima.

