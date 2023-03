Torneo di Viareggio 2023, Fiorentina show all’esordio: 5-1 all’Euro New York

Parte bene il Torneo di Viareggio 2023 della Fiorentina che travolge per 5-1 l’Euro New York. A Santa Croce sull’Arno (PI), nella cornice dello Stadio “Masini” Presta chiude il primo tempo con una tripletta: tra il 24′ e il 25′ l’attaccante è già a quota due e al 45′ arriva il tris che indirizza già la partita, grazie ad una deviazione in rete sugli sviluppi di un cross. Nella ripresa è Sene a scatenarsi: il fantasista viola sfrutta le indecisioni della difesa avversaria e sigla una doppietta tra il 64′ e il 72′. Nel finale, all’81’, arriva anche la rete della bandiera degli statunitensi con Ablaye. Nel prossimo turno la Fiorentina dovrà vedersela contro il Seravezza a Comunale di Porcari.

