Napoli, Ferlaino JR: “La 10 a Kvaratskhelia? La storia va rispettata. Sarà sempre la maglia di Maradona”

Il Napoli che si avvia per il terzo Scudetto della sua storia passa per le fortune e per i colpi di Osimhen e di Kvaratskhelia. I due attaccanti, di cui sicuramente Spalletti ha esaltato le caratteristiche, lasceranno un’impronta nella storia del club. Il Tricolore mancava dai tempi di Maradona e del presidente Ferlaino. Proprio il figlio dello storico presidente azzurro ha parlato del Napoli attuale attraverso un’intervista rilasciata a La7. Decisa la risposta sulla possibile idea della dirigenza capitanata da De Laurentiis di affidare la maglia numero 10 all’ala georgiana.

Le parole di Ferlaino JR: “Ricordo che eravamo in ritiro precampionato con la squadra, a Brusson, in Valle D’Aosta. Ero rimasto colpito dal gesto del Milan di ritirare la maglia di Baresi, e in una di quelle cene noiosissime con papà e Salvatore Bagni, lanciai quest’idea: ‘ritiriamo la 10 di Maradona’. Mio padre si chiuse in un mutismo e non disse niente. E il giorno dopo disse: ‘Facciamolo’. La 10 a Kvaratskhelia? È un giocatore fortissimo di cui sono innamorato. Ma la storia – ha continuato Ferlaino – va rispettata. Maradona è la storia del Napoli, secondo me deve rimanere un simbolo“.