Ucraina, Milevskiy ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono critiche

L’ex attaccante della Dinamo Kyiv e della nazionale ucraina Artem Milevskiy è ricoverato in ospedale a causa di problemi legati all’abuso di alcol. A dare la notizia è il suo amico ed ex compagno di squadra Alexander Aliyev tramite un post sui social: “Grazie a Dio, siamo riusciti a ricoverarlo in ospedale. È lì già da cinque giorni. La condizione è, ovviamente, molto grave. I medici stanno lottando per salvargli la vita“. Lo stesso Aliyev ha poi aggiunto: “Voglio esprimere la mia gratitudine alla Dinamo Kyiv e al presidente Igor Mikhailovich Surkis che ha pagato tutte le spese mediche. Vi faro avere degli aggiornamenti sulla situazione, sto andando in ospedale continuamente“.

Emerso fin da giovane come gran talento, a Milevskiy fu affibbiata in patria anche l’etichetta di “nuovo Shevchenko”. Dopo il Mondiale di Germania 2006, dove da ventunenne realizzò un cucchiaio ai rigori negli ottavi di finale contro la Svizzera, su di lui piombò l’interesse di grandi squadre come Inter, Milan e Bayern Monaco. Milevskiy però giurò fedeltà alla Dinamo Kyiv, dove rimase fino al 2013 per poi proseguire in diverse squadre minori dell’Est Europa. La sua carriera non è stata all’altezza delle aspettative anche per colpa dell’alcol, che ora lo sta costringendo a combattere la battaglia più difficile della sua carriera.