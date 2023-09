Atalanta, Gasperini si infuria con un giornalista: “Hai scritto un articolo vergognoso, come ti presenti da me?”

Nel post partita della gara contro il Cagliari, non è stato un post partita sereno quello di Gasperini che ha sfuriato contro un giornalista. Il tecnico della Dea ha accusato il giornalista di aver scritto un pezzo poco affine ai gusti dell’allenatore. In un vero e proprio sfogo, queste sono state le parole del tecnico dell’Atalanta.

Gasperini: “Tu non devii parlare, come ti presenti qua? Manda qualcun altro o scrivi quello che vuoi. Non ti presentare. Hai scritto un articolo vergognoso. Non fare domande. Vergognati di quello che hai scritto. Che faccia hai? E’ troppo comodo così. Scrivi, fai quello che vuoi, ma non fare domande”