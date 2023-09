Derby di Madrid, Morata esulta: “I bambini andranno a scuola con la maglia dell’Atletico”

Il mattatore del derby di Madrid Alvaro Morata, autore di una doppietta contro il Real, sua ex squadra, non è riuscito a contenere la sua gioia ai microfoni di DAZN nel post partita: “Sono molto felice per tutte queste persone, tutti i tifosi. L’avevo detto l’altro giorno che avrebbero avuto il ruolo più importante e così è stato. C’era un’atmosfera incredibile allo stadio, eravamo tutti insieme, noi mettevamo tutto in campo e loro sugli spalti. Ho ripensato a quello che ha detto il mister, cioè che domani i bambini andranno a scuola con la maglia dell’Atletico e saranno orgogliosi di noi“.