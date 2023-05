Tottenham, Mason: “Delusi. L’Europa sta sfuggendo fuori dal nostro controllo”

Ryan Mason, allenatore del Tottenham, si è dichiarato deluso dell’approccio dei suoi giocatori nella sfida in casa del Brentford, persa 3-1. “Nel primo tempo abbiamo giocato un’ottima partita, ma poi bisogna competere per 95 minuti. Loro sono stati migliori nella ripresa, meritavano di vincere. Quando le emozioni sono alte, probabilmente è meglio non parlarsi. L’unico modo per ribaltare la situazione è vincere le partite e stare insieme”.

Sulle speranze europee il tecnico ha risposto: “Per adesso siamo fuori, completamente fuori dal nostro controllo. Dovremo vedere cosa faranno le altre squadre e provare a vincere a Leeds”.