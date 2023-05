Cremonese-Bologna, Thiago Motta: “Abbiamo rispettato l’avversario. Orsolini deve migliorare”

“Buona prestazione dal primo all’ultimo. Mi dispiace per la Cremonese, senza ipocrisia. Noi abbiamo giocato con intensità, rispettando l’avversario. Abbiamo responsabilità di dare il massimo”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna Thiago Motta dopo la netta vittoria per 5-1 sulla Cremonese allo Zini. L’allenatore rossoblù spiega: “Cerchiamo di giocare sempre con la nostra idea, ma bisogna anche considerare il livello dell’avversario che cerca di limitare il nostro gioco, provando a metterci in difficoltà – dice a Dazn, prima di aggiungere -. Con la Roma abbiamo dominato, ma avevamo un avversario che sa difendersi bene con giocatori forti ed è più difficile arrivare a segnare come fatto oggi. Ogni partita è diversa”. L’unica nota stonata è l’espulsione di Orsolini: “Non credo sia inesperienza, ci sono dei momenti in cui è concentrato in cui fa le cose giuste e altri momenti in cui non riesce a fare lo stesso. Deve migliorare su questo aspetto”. Torna al gol Arnautovic: “Ha fatto una buona partita, soprattutto in fase di non possesso, è stato attento insieme alla squadra. Ha segnato ed è uscito con i crampi, naturalmente era stanco dopo un periodo senza giocare”. Poi un pensiero sull’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna: “Cerchiamo di portare un po’ di allegria in questo momento di difficoltà, siamo vicini a chi sta soffrendo, la vita è la cosa più importante”.