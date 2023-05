Curva Atalanta chiusa per razzismo, striscione ultras: “Chi ha un ideale viene sempre condannato”

“In questo calcio malato chi ha un ideale viene sempre condannato”. E’ questo lo striscione comparso all’estero del Gewiss Stadium, dove si disputerà Atalanta-Verona, con la curva della Dea chiusa per i recenti episodi di razzismo contro la Juventus nei confronti di Vlahovic. Gli ultras, però, non ci stanno, e vanno all’attacco con questo messaggio molto chiaro in cui si contestano i nove Daspo arrivati.