Tabellino Westchester-Benevento 2-10, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Westchester-Benevento, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023, in cui la formazione giallorossa ha spazzato via la compagine americana mediante il nettissimo e pesantissimo punteggio di 10-2. In virtù di questo successo la squadra campana avanza agli ottavi di finale con un turno di anticipo e si giocherà il primo posto nel raggruppamento contro l’Empoli.

WESTCHESTER UNITED: Perelman, Cappellini (15’ st. Maldonado), Vieira (24’ st. Dalipi), Lazoja, Mendez, Bunjaj (27’ st. Mackic), Useinovic, Henderson (15’ st. Arevalo), Norales Rahirez, Gjonbalaj (1’ st. Rivera), Cuartas (15’ st. Salazar). A disp.: Arango. All.: Corrado.

BENEVENTO: Esposito, Di Martino, Vottari (21’ pt. Rossi), Veltri (12’ st. Valentino), Pellegrino (1’ st. Ciprio), Carfora (12’ st. Altamura), Panzarino (1’ st. Politi), Szymanski (16’ st. Manzi), Carriola, Di Serio (1’ st. Donatiello), Ciurleo. A disp.: Prisco, Bonagura, De Gennaro, Pengue, Palma. All.: Scarlato.

Arbitro: Noto di Pisa.

Note: ammoniti Useinovic (W).