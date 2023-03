MotoGP, cena speciale per Valentino Rossi: a tavola con Alessandro Borghi, Lazza, Marracash e Salmo

Cena speciale per il nove volte campione di motociclismo Valentino Rossi, che ha avuto modo di cenare allo stesso tavolo con alcuni volti noti della musica e del cinema italiano come Alessandro Borghi, Lazza, Marracash e Salmo. L’incontro è stato immortalato dai diretti interessati, che hanno condiviso la foto sui loro profili social. Il primo a postare lo scatto è stato il rapper Lazza con tanto di didascalia: “Spiegatemi cosa sta succedendo”. Anche Alessandro Borghi ha poi diffuso la foto scrivendo un commento ironico “Bei pesci siluro”.

Lo stesso attore ha raccontato l’episodio questa mattina nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Deejay Chiama Italia‘, il programma condotto da Linus e Nicola Savino su Radio Deejay. “Quando vengo a Milano ho questa cerchia di amici, delle persone a cui voglio molto bene. Di solito chiamo subito Salmo che per me è un fratello”, ha spiegato Borghi dopo aver presentato il suo nuovo film ‘Delta’. “Ho detto al mio ufficio stampa di organizzare questo incontro con poche persone ed ho chiamato Marra, Lazza e Salmo, l’importante è che abbiano due consonanti nel nome. Quelli con tre non li invitiamo. Io ho un debole per gli sportivi, mi fanno una strana sensazione. Ho bellissimi ricordi legati a Valentino Rossi quando lo seguivo con mio padre sul divano”.