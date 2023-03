Tabellino Rukh-Carrarese 0-2, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Rukh-Carrarese, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023, in cui la formazione toscana ha battuto gli ucraini con il punteggio di 2-0. In virtù di questo successo la Carrarese sale a 4 punti e mette la qualificazione nelle sue mani.

RUKH: Bakus, Tsyurpalevich (1’ st. Lapko), Hryshkevich, Kvas (25’ st. Lebid), Shtokal (13’ st. Miklyash), Shayda (1’ st. Parashchuk), Korol (20’ st. Gordiychuk), Khmelovsky, Panchenko (20’ st. Muzychuk), Kusyi, Turko (1’ st. Koval). A disp.: Vorobiov. All.: Bezubiak.

CARRARESE: Gatti, Nazzaro (36’ st. Ratti), Bagnoli, Grasso (27’ st. Lomangino), Tognocchi (1’ st. Pasquini), Criscuolo (27’ st. Scaletti), Prevedello (1’ st. Chaabti), Forte (1’ st. Sansaro), Di Cicco, Accorsini, Tortelli.

Arbitro: Di Girolamo di Lucca.