Superlega, il verdetto della Corte UE: abuso di potere dominante da parte di Uefa e Fifa

La giornata di giovedì 21 dicembre sarà ricordata a lungo in quanto storica per il mondo del calcio. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è infatti pronunciata in merito alla conformità di UEFA e FIFA, stabilendo che le loro regole violano il diritto dell’UE. Sorride dunque la Superlega, che vince questa battaglia in tribunale ed è libera di esistere. Di seguito la sentenza.

“Le regole della FIFA e dell’UEFA che subordinano ad autorizzazione preventiva qualsiasi progetto di una nuova competizione calcistica per club, come la Superlega, e vietano ai club e ai giocatori di parteciparvi, pena sanzioni, sono illegali. Ciò è dovuto al fatto che i poteri della FIFA e della UEFA non sono soggetti ad alcun criterio che ne garantisca la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità. Inoltre, le norme che conferiscono alla FIFA e alla UEFA il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti derivanti da queste competizioni possono limitare la concorrenza, data l’importanza di queste competizioni per i media, i consumatori e i telespettatori“.