Napoli, il messaggio a Lavezzi: “Ti auguriamo una pronta guarigione e ti aspettiamo presto”

Attraverso il proprio profilo X (ex Twitter), il Napoli ha voluto esprimere la propria vicinanza a Ezequiel Lavezzi, ricoverato in ospedale in Uruguay. “Caro Ezequiel, innanzitutto buon Natale a te e alla tua famiglia. Ti auguriamo una pronta guarigione e ti aspettiamo presto a Napoli“. Il Pocho è rimasto ferito nella sua casa di José Ignacio e attualmente si trova in una struttura di Punta Del Este, dove sta ricevendo le cure necessarie. Non è ancora chiaro se si sia ferito in un incidente domestico oppure durante una lite familiare: indaga la polizia.