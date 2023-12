Superlega, il Ceo A22 Reichart: “Finito il monopolio Uefa, il calcio è gratuito e i club sono liberi”

In seguito al verdetto della Corte UE, che ha sancito l’abuso di posizione dominante da parte di Fifa e Uefa, è stata annunciata una conferenza alle ore 12.00. “Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolio della UEFA è finito. Il calcio è GRATUITO. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni E liberi di determinare il proprio futuro” ha detto Bernd Reichart, il Ceo di ‘A22 Sports Management’, società che gestisce la Superlega. L’uomo ha poi promesso ai tifosi “la visione gratuita di tutte le partite della Superlega” e ai club “entrate e spese di solidarietà garantite“. Ulteriori informazioni saranno rese note in occasione della conferenza stampa, in programma a Madrid dalle ore 12.00