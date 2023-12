Verdetto Corte UE, la Liga commenta: “Ribadiamo che la Superlega è un modello egoista ed elitario”

“Oggi più che mai ribadiamo che la Superlega è un modello egoista ed elitario. Tutto ciò che non è completamente aperto, con accesso diretto solo attraverso i campionati nazionali, stagione per stagione, è un formato chiuso. Il calcio europeo ha parlato. Ascoltate“. Questo il post de la Liga in seguito al verdetto della Corte UE, che ha sancito l’abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa. Il massimo campionato spagnolo è da tempo contro Real Madrid e Barcellona – principali fautori della Superlega – ed ha rimarcato la propria posizione in una giornata storica per il calcio.

⚖️Today, more than ever, we reiterate that the “Super League” is a selfish and elitist model.

⚽️Anything that is not fully open, with direct access only through the domestic leagues, season by season, is a closed format.

🇪🇺European football has spoken. Listen. #EarnItOnThePitch

