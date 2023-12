Superlega, svelato il format: 64 squadre e 3 leghe con partecipazione basata su merito sportivo

Dopo la sentenza della Corte UE, che ha sancito l’abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa, A22 Sports non ha perso tempo e ha svelato il format della Superlega tramite i suoi canali ufficiali. “Al centro della nostra visione ci sono 64 squadre maschili e 32 femminili che giocano infrasettimanali in un sistema di campionato europeo con partite decisive durante l’intera stagione calcistica – si legge – Questa visione si basa su una consultazione con un’ampia gamma di parti interessate del calcio in tutta Europa e si basa sui nostri principi fondamentali, tra cui:

-Partecipazione basata sul merito sportivo.

-Nessun membro permanente.

-I club partecipanti restano nei rispettivi campionati nazionali che rimangono il fondamento del calcio europeo.

Ora che i club possono determinare il proprio futuro a livello europeo, ci auguriamo di poter collaborare ulteriormente con un’ampia gamma di stakeholder calcistici per raggiungere l’obiettivo di tutte le grandi competizioni sportive: creare un forum in cui i migliori competono con i migliori, consentendo agli atleti di punta di competere con i migliori. per raggiungere il loro pieno potenziale”.

A22 ha poi aggiunto: “La proposta maschile comprende 64 club di tre campionati: Star, Gold e Blue. Le leghe Star e Gold hanno 16 club ciascuna, mentre la Blue League ha 32 club. Tutti i club giocheranno in gironi da 8 – in casa e in trasferta – per un minimo garantito di 14 partite all’anno.

-Alla fine della stagione, in ogni lega si giocherà una fase a eliminazione diretta tra 8 club per determinare i vincitori.

-Ci saranno promozioni e retrocessioni annuali tra i tre campionati, con la promozione nella Blue League in base alle prestazioni nel campionato nazionale.

-Non ci sarà alcun aumento dei giorni di calendario delle partite oltre a quelli previsti dalle competizioni transfrontaliere esistenti.

-Le partite si giocheranno infrasettimanali e non interferiranno con il calendario delle partite dei campionati nazionali

Un’altra grande novità riguarda una piattaforma di streaming, Unify, che permetterebbe ai tifosi di tutto il mondo di guardare le partite gratuitamente. Oltre alle gare in diretta, disponibili anche highlights, approfondimenti delle partite, contenuti specifici per i club ma anche la possibilità di entrare in contatto con i tifosi di tutto il mondo. Le entrate della piattaforma saranno invece generate da pubblicità, abbonamenti premium, partnership di distribuzione, servizi interattivi e sponsor.