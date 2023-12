Basket, Niccolò Mannion è un nuovo giocatore della Pallacanestro Varese

Tramite un comunicato ufficiale, la Openjobmetis Varese ha annunciato l’arrivo di Niccolò Mannion, che torna dunque in Italia dopo l’esperienza al Baskonia. “Pallacanestro Varese è estremamente felice di annunciare l’avvenuto ingaggio di Niccolò Mannion che vestirà dunque la canotta biancorossa fino al termine della prossima stagione. Giocatore classe 2001, il “Red Mamba” è un playmaker di talento dalle spiccate doti offensive che gli permettono di essere pericoloso sia come principale terminale che in favore dei compagni. Nico arriva a Varese dopo aver iniziato la stagione nelle fila del Baskonia” si legge.

Entusiasta anche Maksim Horowitz, General Manager of Basketball Strategy di Pallacanestro Varese, che ha dichiarato: “Oggi diamo il nostro benvenuto a Niccolò Mannion che diventa ufficialmente un giocatore della nostra squadra. Nico è un giocatore giovane che porta alla nostra causa una combinazione unica di dinamismo, creatività, abilità ed intelligenza cestistica. Essendo un giocatore della nazionale italiana, sappiamo che Nico è felice di tornare in Italia e giocare con la maglia di Varese e noi siamo altrettanto felici che possa vivere i nostri tifosi e la nostra città. Siamo convinti che si inserirà bene nella squadra e nel nostro sistema di gioco. Crediamo che Nico non solo possa migliorare la nostra attuale stagione, ma anche che possa egli stesso diventare ancora più forte. Non vediamo l’ora di vederlo giocare con noi!”