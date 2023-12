Superlega, il Governo inglese non ci sta: “Presenteremo legislazione che impedirà ai club di partecipare”

“Prendiamo atto della decisione della Corte di Giustizia Europea per quanto riguarda la Superlega. Il tentativo di creare una competizione separatista è stato un momento decisivo per il calcio inglese ed è stato universalmente condannato dai tifosi, dai club e dal governo. All’epoca abbiamo intrapreso un’azione decisiva avviando la revisione della governance del calcio guidata dai tifosi, che richiedeva la creazione di un nuovo regolatore indipendente per il calcio inglese. A breve presenteremo una legislazione che renda tutto ciò una realtà e impedirà ai club di partecipare a competizioni separatiste simili in futuro”. Dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue, in Gran Bretagna prende posizione direttamente il governo, con una nota del Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport: