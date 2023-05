Serie D, Ragusa replica a Emanuele Filiberto: “Reclamo Aversa respinto, pronti a querele per diffamazione”

di Michele Muzzarelli 2

Sale la polemica tra Ragusa e Real Aversa, dopo i fatti dello scorso 14 maggio quando i siciliani hanno battuto gli avversari per 6-0 nei Playout del girone I della Serie D 2022/2023. Dopo le parole di Emanuele Filiberto, proprietario dell’Aversa, è arrivata la nota ufficiale di replica da parte del Ragusa che in primis comunica come il ricorso del Real Agro Aversa sia stato respinto. “Esprimiamo soddisfazione per il risultato ottenuto sul campo e confermato nelle competenti sedi giudiziarie sportive – si legge – Nei prossimi giorni procederemo con le querele per diffamazione in sede penale, contro gravissime e notorie espressioni degli esponenti del Real Aversa.”