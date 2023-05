Serie D, lettera di Emanuele Filiberto a Gravina: “Ragusa-Real Aversa va rigiocata”

Emanuele Filiberto, in qualità di proprietario del Real Agro Aversa, ha scritto una accorata lettera al presidente della Figc Gabriele Gravina. L’obiettivo è quello di chiedere la ripetizione della gara dei Playout di Serie D che ha visto l’Aversa sconfitto per 6-0 in casa del Ragusa. Stando a quanto affermato da Emanuele Filiberto, le ore precedenti alla partita sono state caratterizzate da un’intossicazione alimentare di gruppo che ha richiesto anche cure ospedaliere.

“Lo spirito di questa battaglia giudiziaria non è il mero risultato calcistico, ma il dovere morale di rendere giustizia agli undici ragazzi del Real Agro Aversa scesi in campo a Ragusa esclusivamente per ‘ottemperare’ ad una richiesta societaria e per onorare la propria maglietta, nonostante non fossero nelle condizioni fisiche idonee per giocare – scrive il principe – Con la nostra accorata richiesta non intendiamo ottenere la vittoria a tavolino, ma semplicemente giocare nuovamente i playout di serie D come atto di giustizia che questo sport merita di ricevere”. Nella lettera di Emanuele Filiberto si fa riferimento anche al fatto che il Ragusa fosse al corrente della situazione, dal momento che secondo i giocatori ospiti la dottoressa della società siciliana stava lavorando nell’ospedale a cui la squadra dell’Aversa si è rivolta.