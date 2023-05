Bologna, ingenuità Orsolini: espulso sul 4-0, salta il Napoli

Un gol, un assist e un rosso evitabile. Non si è fatto mancare nulla Riccardo Orsolini nella partita che il Bologna sta vincendo largamente sul campo della Cremonese. Sul risultato di 4-0, l’esterno italiano – già ammonito nel primo tempo – è intervenuto in scivolata in modo scomposto su Vasquez, che ha spinto l’arbitro Valeri ad estrarre il secondo cartellino giallo della giornata. Giusta la decisione? L’intervento è rupido, il giocatore prende un po’ tutto: palla e gamba del giocatore. La velocità dell’entrata giustifica il giallo. Orsolini sarà quindi costretto a saltare la prossima sfida del Bologna contro il Napoli in campionato.