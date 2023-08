Pagelle Catanzaro-Ternana 2-1: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Catanzaro-Ternana, match valevole per la seconda giornata della Serie B 2023/2024. Finisce 2-1 una gara dalle grandi emozioni, decisa solo nel finale al minuto 89′ da un calcio di rigore realizzato da Vandeputte e guadagnato brillantemente da D’Andrea. In precedenza erano stati Biasci al 10′ e Raimondo al 45′ a realizzare le due reti che sembravano aver deciso il pareggio, risultato che sarebbe stato più che meritato per la Ternana. E invece a spuntarla è stato il Catanzaro, che così sale a quota 4 in classifica e affianca le inseguitrici del Parma, primo con 6 punti. Rimane ancora a 0 la Ternana, che nonostante la buona prestazione non riesce ad abbandonare l’ultimo posto della classifica, al pari di Ascoli e Feralpisalò.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI CATANZARO-TERNANA

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 7; Situm 6, Scognamiglio 5,5, Brighenti 6, Veroli 6 (34′ st Krajnc 6,5); Oliveri 6,5 (13′ st Stoppa 6), Ghion 6,5, Verna 5,5 (13′ st Pompetti 5,5), Vandeputte 7; Biasci 7 (34′ st D’Andrea 7), Iemmello 5 (13′ st Donnarumma 5,5). Allenatore: Vivarini 7

TERNANA (3-5-2): Iannarilli 6,5; Mantovani 6, Sorensen 4,5, Celli 5,5; Diakite 6,5, Luperini 5,5 (18′ st Marginean 6), Labojko 6 (18′ st Proietti 5), Pyyhtia 6,5, Corrado 5,5 (1′ st Favasuli 6); Falletti 5,5 (36′ st Distefano sv), Raimondo 7 (31′ st Favilli 6,5). Allenatore: C. Lucarelli 6

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze 7

RETI: 10′ pt Biasci, 45′ pt Raimondo, 44′ st Vandeputte

NOTE: gara disputata allo stadio Via del Mare a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio Ceravolo di Catanzaro. Per motivi di sicurezza l’accesso allo stadio è riservato ad un numero limitato di spettatori, 1500 per il Catanzaro e 300 per la Ternana.

Ammoniti: Luperini, Situm, Sorensen

Angoli: 7-4 Ternana

Recupero: 4′ e 6′