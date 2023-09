Serie B 2023/24: primo successo per la Ternana, Reggiana affondata 3-0

La Ternana si sblocca e vince la sua prima partita stagionale: allo stadio Liberati finisce 3-0 per i padroni di casa contro una Reggiana mai in partita. Parte subito forte la formazione di casa, che si spinge in avanti e chiede il rigore per due interventi scomposti dei difensori reggiani. Poco dopo però le Fere passano in vantaggio al minuto 9: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è bravo Bardi a salvare quasi sulla linea, ma sulla respinta arriva la gran botta col mancino da fuori area di Celli che bacia il palo e si insacca in rete per l’1-0. Passa pochissimo e la Ternana raddoppia, sempre sugli sviluppi di una palla inattiva. Cross su punizione di Falletti per Luperini che fa da sponda per Diakite, il senegalese in girata la mette sotto la traversa e fa 2-0. Reggiana non pervenuta e dominio dei padroni di casa in tutta la prima frazione, con Raimondo che va anche vicino al tris.

Nella seconda frazione la gara è molto più spezzettata e senza particolari scossoni, con la Ternana che controlla il vantaggio. Dionisi prima e Raimondo poi vanno vicini al gol del triplo vantaggio, mentre dall’altra parte l’unica occasione capita sui piedi di Gondo, che calcia di punta ma trova l’attenta risposta di Iannarilli. Nel finale arriva il 3-0 delle Fere con Distefano, che su suggerimento perfetto di Luperini fredda Bardi in uscita con un bel tocco sotto. Può esultare Lucarelli, che trova il primo meritato successo stagionale e dimostra che la squadra è dalla sua parte. I rossoverdi salgono così a 5 punti in classifica in piena zona playout, due in meno rispetto alla Reggiana.