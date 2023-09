Highlights e gol Wolverhampton-Manchester City 2-1: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Wolverhampton-Manchester City 2-1, match della settima giornata della Premier League 2023/2024. Sconfitta esterna per gli uomini di Guardiola, che però rimangono ancora in testa al campionato, anche se per un solo punto. Gara che si apre con l’autogo di Ruben Dias. Nel secondo tempo Alvarez la pareggia, ma i padroni di casa trovano ancora la via della rete con Hwang per il definitivo 2-1. Ecco gli highlights del match.