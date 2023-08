Serie B 2023/24: pareggio per 1-1 tra Venezia e Cosenza, a Voca risponde Pierini

Finisce in parità 1-1 tra Venezia e Cosenza nel primo match del sabato della seconda giornata di Serie B 2023/24. Prima frazione vivace in cui le due squadre prova a costruire e rendersi pericolose, soprattutto il Venezia, senza però trovare il modo di bucare la difesa avversaria. L’equilibrio si rompe all’improvviso al 38′, nel momento migliore dei lagunari: Tessmann perde una brutta palla nella sua metà campo, il Cosenza riparte in fretta con Mazzocchi che serve Voca dal limite dell’area. Il kosovaro calcia e trovando anche una deviazione batte Joronen e porta avanti 0-1 i Lupi della Sila, risultato che resiste fino all’intervallo.

Nella ripresa entra in campo subito aggressivo il Venezia, che al 49′ pareggia con un gran gol di Pierini. Il numero 10 slalomeggia da sinistra saltando due uomini poi batte Micai spiazzandolo col mancino e fa 1-1. Spinge forte in tutto il secondo tempo il Venezia, in cerca del gol del vantaggio, mentre il Cosenza non riesce mai a rendersi pericoloso. Nel finale pioggia di occasioni per gli arancioneroverdi, con una doppia traversa nel giro di pochi secondi colpita prima da Gytkjaer e poi da Idzes, ma resiste il Cosenza che porta a casa un punto prezioso.