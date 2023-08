Formazioni ufficiali Psg-Lens, Ligue 1 2023/2024

Psg e Lens si sfideranno nel match valido per la terza giornata di Ligue 1 2023/2024. La prima e la seconda classificata dello scorso anno sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Mbappé e compagni sono reduci dai due pareggi con Lorient e Tolosa, mentre i ragazzi di Haise dal pareggio con il Rennes e dal ko con il Brest. Il calcio d’inizio è in programma alle 21 al Parco dei Principi. Qui di seguito le scelte dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PSG-LENS

Psg: in attesa

Lens: in attesa