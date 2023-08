Pagelle Venezia-Cosenza 1-1: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Venezia-Cosenza, match valevole per la seconda giornata della Serie B 2023/2024. Finisce in parità la sfida del Penzo, con le reti di Voca per gli ospiti al 38′ del primo tempo e il pareggio del definitivo 1-1 firmato da Pierini al 49′. Le due squadre, capoliste dopo i rispettivi 3-0 della prima giornata rifilati a Como e Ascoli, salgono a 4 punti in classifica e raggiungono momentaneamente la vetta, in attesa delle altre partite ancora da disputare. Il Venezia ci ha provato di più e si è reso più volte pericoloso spinto anche dal suo pubblico ha cercato più volte il gol vittoria. L’assedio dei padroni di casa si è fatto sentire soprattutto nel finale, quando sono fioccate le occasioni da gol con una doppia traversa colpita prima da Gytkjaer e poi da Idzes. Il Cosenza da parte sua ha retto difensivamente, guadagnando un punto importante su un campo difficile.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI VENEZIA-COSENZA

VENEZIA (4-3-2-1): Joronen 6; Candela 6,5, Idzes 6, Sverko 6, Zampano 6,5; Busio 6 (27′ st Gytkjaer 6,5), Tessmann 5, Ellertsson 5,5 (1′ st Bjarkason 7); Pierini 7 (27′ st Cheryshev 5,5), Johnsen 5,5 (38′ st Lella sv); Pohjanpalo 5 (40′ st Olivieri sv). Allenatore: Vanoli 6

COSENZA (4-2-3-1): Micai 6,5; Rispoli 6 (35′ st Fontanarosa sv), Meroni 6 (17′ st Sgarbi 6), Venturi 7, D’Orazio 6; Zuccon 6, Calò 6; D’Urso 5 (12′ st Marras), Voca 7, Mazzocchi 5,5 (17′ st Arioli); Tutino 5 (35′ st Zilli sv). Allenatore: Caserta 6

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo 6

RETI: 38′ pt I. Voca, 4′ st Pierini.

NOTE: 3.831 spettatori, di cui 359 ospiti. Espulso al 16′ st il tecnico del Venezia Paolo Vanoli.

Ammoniti: Tutino, Lella

Angoli: 8-2 Venezia

Recupero: 5′ e 8′